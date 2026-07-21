Gli uffici sono diventati sovraffollati, con le postazioni di lavoro occupate oltre il 111%. Più del 70% delle aziende utilizza sistemi di data governance per gestire meglio gli spazi e i flussi di lavoro. Con il ritorno al lavoro in presenza, le modalità di organizzazione degli ambienti lavorativi stanno cambiando, influenzando la quotidianità degli impiegati.

Cresce la complessità gestionale e oltre il 70% delle imprese adotta sistemi di data governance per ottimizzare spazi, flussi e sostenibilità. Il ritorno alla prima serata del lavoro in presenza sta ridisegnando in profondità la quotidianità degli uffici. Dopo anni di modelli ibridi, il 2026 segna un cambio di passo: più persone tornano in sede, più spesso e con dinamiche sempre meno prevedibili. Il risultato è un sovraffollamento crescente, con un dato che fotografa la nuova realtà: l’ occupazione delle postazioni ha raggiunto il 111%, superando di fatto la disponibilità fisica delle scrivanie. Un fenomeno che si accompagna a un tasso di presenza globale del 53%, il più alto degli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Uffici sovraffollati e postazioni oltre il 111%: la data governance diventa la nuova bussola del lavoro in presenza

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