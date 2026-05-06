Maternità e lavoro | il tasso di occupazione delle madri scende al 58%

Il tasso di occupazione delle madri italiane è sceso al 58%, secondo i dati più recenti. La maternità comporta spesso una perdita salariale per le neomamme, mentre il divario tra le regioni del Nord e del Sud influisce in modo significativo sulla condizione lavorativa delle madri meridionali. Questi numeri riflettono le differenze nelle opportunità e nelle condizioni di lavoro tra le diverse aree del paese.

? Cosa scoprirai Come influisce la maternità sulla perdita salariale di una neomamma?. Perché il divario tra Nord e Sud penalizza le madri meridionali?. Chi finisce nel limbo dei NEET dopo la nascita di un figlio?. Come può la riforma dei congedi fermare l'inverno demografico italiano?.? In Breve Occupazione madri al 58,2% contro 92,8% dei padri con figli minorenni.. Retribuzione neomamme ridotta fino al 30% nel settore privato dopo il parto.. Divario occupazionale tra Nord 73,1% e Sud 45,7% per le madri.. Servizi infanzia al 6-7% nel Sud contro 18,5% media nazionale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maternità e lavoro: il tasso di occupazione delle madri scende al 58% Notizie correlate Tasso di occupazione femminile in calo: come le mense scolastiche decidono il futuro delle madri lavoratrici in ItaliaI dati MIM e Istat elaborati da Openpolis mostrano che l'assenza di mense scolastiche aumenta il divario occupazionale, costringendo molte madri a... Cnel: grazie al traino delle donne cresce il tasso di occupazioneDal documento realizzato dall'organo costituzionale in collaborazione con Istat emerge anche che il Mezzogiorno presenta un incremento maggiore del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maternità o lavoro? Vincono le dimissioni. 7 su 10 sono di donne; Le Equilibriste: la maternità in Italia nel 2026; L'impatto della maternità sulla carriera delle donne; Madri italiane sempre più 'equilibriste': lavora solo il 58% di chi ha figli piccoli. Maternità in Italia 2026: solo il 58,2% delle madri con figli piccoli lavoraIl dato più netto riguarda l'occupazione. In Italia lavora solo il 58,2% delle madri tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio in età prescolare. La penalizzazione associata alla maternità, la ... nostrofiglio.it Maternità: Inverno (Save the Children), in Italia è ancora uno dei principali fattori di disuguaglianza. D’Errico, servono politiche strutturaliTra le madri 25-54enni con almeno un figlio minore il tasso di occupazione si attesta al 73,1% al Nord e 71% al Centro, mentre nel Sud e isole scende al 45,7%. Un fattore di protezione risulta esser ... agensir.it ANSA.it. . L'undicesima edizione del rapporto "Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026". #ANSA https://www.ansa.it/donne/notizie/2026/05/05/lavora-solo-il-582-delle-madri-con-figli-piccoli-il-rapporto-sulla_b851dc5c-0806-4278-b3be-f1f5978d60df.html - facebook.com facebook Il rapporto "Le Equilibriste, la maternità in Italia” di Save the Children mostra un peggioramento nella situazione lavorativa delle mamme in tutte le regioni secondo diversi indicatori x.com