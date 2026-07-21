lavori di riqualificazione alle infrastrutture costano 320mila euro

Notizia in breve

Sono stati avviati lavori di riqualificazione per un importo di 320 mila euro, con due cantieri che riguardano il miglioramento del patrimonio pubblico. Gli interventi prevedono il potenziamento delle strutture sportive e la rigenerazione degli spazi verdi urbani. Le opere si concentrano sulla valorizzazione di aree pubbliche e infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di utilizzo e accessibilità. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse zone della città.