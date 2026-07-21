Lavori di riqualificazione alle infrastrutture Costano 320mila euro
Sono stati avviati lavori di riqualificazione per un importo di 320 mila euro, con due cantieri che riguardano il miglioramento del patrimonio pubblico. Gli interventi prevedono il potenziamento delle strutture sportive e la rigenerazione degli spazi verdi urbani. Le opere si concentrano sulla valorizzazione di aree pubbliche e infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di utilizzo e accessibilità. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse zone della città.
Due importanti cantieri destinati alla valorizzazione del patrimonio pubblico, al potenziamento delle strutture sportive e alla rigenerazione degli spazi verdi antropizzati. Gli interventi interessano l’Impianto sportivo: ‘B. Villani’ di Masi Torello ed il ‘Parco Robinson’ di Masi San Giacomo. I lavori al campo da calcio di Masi Torello prevedono un profondo intervento volto al miglioramento dell’ efficientamento energetico, consistente nella completa sostituzione sia dei fari di illuminazione esistenti, con altri dotati di tecnologia Led di ultima generazione, sia delle torri di supporto, al fine di raggiungere i livelli di illuminazione necessari per l’omologazione del campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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