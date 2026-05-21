Fusignano partono i lavori di riqualificazione di piazza Armandi | un intervento da 400mila euro
Lunedì 25 maggio sono in programma i lavori di riqualificazione di piazza Armandi a Fusignano, intervento finanziato con circa 400mila euro. L’intervento fa parte dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La riqualificazione riguarda l’area centrale della piazza e si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento urbano. I lavori dureranno alcuni mesi e coinvolgeranno diverse fasi di intervento.
Lunedì 25 maggio inizieranno i lavori di riqualificazione di piazza Armandi a Fusignano, che rientrano nell'Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e nello specifico fanno parte della declinazione del progetto dedicata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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