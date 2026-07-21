lavori a marciapiedi e strade via alle opere di manutenzione

Sono stati annunciati nuovi interventi di manutenzione su strade e marciapiedi. Gli interventi riguarderanno sia le strade asfaltate che quelle bianche, oltre ai marciapiedi. Le operazioni sono state ufficialmente approvate dagli uffici tecnici comunali e prevedono lavori di riparazione e sistemazione delle superfici stradali e pedonali. L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità delle vie interessate. I lavori sono programmati senza indicazioni di date precise.

Nuova infornata di lavori pubblici in vista, con l’ultima determinazione degli uffici tecnici comunali: in programma la manutenzione di strade bianche, marciapiedi, ma anche strade asfaltate. Il Comune ha verificato l’esigenza di provvedere ad una serie di manutenzioni, ed ha approvato un quadro economico da 40mila euro per intervenire in modo celere e porre rimedio alle principali necessità. Ovviamente, in un quadro complessivo che comprende a parte altre opere assegnate attraverso appalti, le ultime delle quali hanno riguardato la completa asfaltatura di via Farini e il rifacimento di via Argine Cagnetto, nelle frazioni. "Le presenti risorse si sommano alle precedenti (altri 70mila euro messi a disposizione nei mesi scorsi per le manutenzioni) che sono state rese disponibili per interventi urgenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sistemazione marciapiedi di via Durini

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