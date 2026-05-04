Boccadasse al via i lavori per sistemare la pavimentazione Ferrante | Priorità a strade creuze e marciapiedi

Sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione nel borgo di Boccadasse, uno dei quartieri più caratteristici di Genova. Le autorità hanno dichiarato che la priorità sarà il ripristino di strade, creuze e marciapiedi, danneggiati dai danni causati dal maltempo dello scorso autunno. L’intervento mira a recuperare l’aspetto e la funzionalità di un luogo che rappresenta un punto di riferimento storico della città.

Non è solo un borgo, è l’anima di Genova che si specchia nel mare. E finalmente, dopo i danni fatti dal maltempo lo scorso autunno, Boccadasse torna a rifarsi il look, con la sistemazione della pavimentazione rovinata. Proprio in queste ore sono infatti partiti gli interventi di ripristino dopo i.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare: i lavori per sistemare le strade più rovinateSi tratta del "più grande intervento mai realizzato in città”, dice la sindaca Russo; in caso di ribassi, le risorse saranno utilizzate per estendere... Marciapiedi nuovi e asfalto da rifare, lavori al via nel Municipio IV: le strade interessateDa via Vittorio Veneto, a Ceglie, a via Gorizia, nel quartiere Carbonara, fino a via Giacobelli e via Minervini a Loseto.