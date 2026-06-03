Perugia piano strade sicure | proseguono i lavori di manutenzione

A Perugia, i lavori di manutenzione delle strade continuano. Con un’ordinanza del 3 giugno 2026, il Comune ha disposto interventi sulla viabilità, che si svolgeranno durante le ore notturne a partire dalle 21. Le strade interessate saranno chiuse o parzialmente interdette al traffico per permettere l’esecuzione degli interventi. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle vie cittadine.

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Perugia. Con l’ordinanza n.931 del 3 giugno 2026 il Comune ha adottato provvedimenti specifici in materia di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori, che verranno effettuati nelle ore notturne (dalle ore 21.00 alle ore 7. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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