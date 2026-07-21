Nel Varesotto, sono state sospese dieci aziende a causa di irregolarità sul lavoro e problemi di sicurezza. Sono stati scoperti dodici lavoratori in nero, di cui uno senza permesso di soggiorno, e denunciate diciannove persone coinvolte.

Varese – Dodici lavoratori completamente in nero, uno dei quali privo di regolare permesso di soggiorno, diciannove persone denunciate e dieci aziende costrette a sospendere immediatamente l'attività. È il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) insieme ai militari del Comando Provinciale di Varese, nell'ambito dell'attività di contrasto al lavoro irregolare e di verifica del rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ispezioni hanno interessato 14 attività produttive della provincia. Nel corso dei controlli sono stati identificati 33 lavorato ri: dodici di loro sono risultati impiegati completamente "in nero", mentre uno è stato trovato al lavoro pur essendo sprovvisto del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori in nero e gravi carenze sulla sicurezza: sospese 10 aziende nel Varesotto

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Lavoratori in nero e gravi carenze di sicurezza: sospeso cantiere edile, sanzioni per 100mila euro

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