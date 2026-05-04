Lavoro in nero e gravi violazioni su sicurezza | sospese due aziende sannite

Durante la settimana del primo maggio, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento ha eseguito controlli mirati nel settore manifatturiero e industriale. Sono state sospese due aziende sannite per violazioni relative al lavoro in nero e a gravi irregolarità sulla sicurezza dei lavoratori. Le ispezioni hanno portato a interventi immediati per garantire il rispetto delle norme e prevenire incidenti sul lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento, nel corso della settimana del 1 maggio (giornata della festa dei lavoratori), al fine di scongiurare i gravi infortuni nel settore manifatturieroindustriale, n. 4 ispezioni ad aziende volte ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il contrasto al lavoro irregolare. Nel corso dei controlli sono state sospese, 3 su 4 aziende totali, per impiego di lavoro in nero – pari al 30% delle maestranze trovate in azienda e per motivi di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, elevate sanzioni amministrative per oltre 18.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavoro in nero e gravi violazioni su sicurezza: sospese due aziende sannite Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, sospese tre aziende sannite per gravi violazioni Gravi violazioni ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, denunciati i titolari di due aziende tessiliTempo di lettura: < 1 minutoDue aziende operanti nel settore dell’igienizzazione e commercializzazione di materiale tessile, situate nel territorio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ristorazione, blitz contro il lavoro nero nella marina: scattano maxi sanzioni; Trionfale, sanzioni per lavoro nero e carenze igieniche, sospeso un bar; Lavoro nero e gravi carenze sulla sicurezza: a Brescia sospesa attività di un distributore di benzina e sanzionato un autolavaggio; Sfruttamento, lavoro nero e condizioni degradanti: sospesa un'azienda agricola. Controlli nel Sannio: gravi violazioni su sicurezza e impiego di lavoratori in nero, aziende sospese e due denunceIl Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento, nel corso della settimana del Primo maggio, al fine di scongiurare i gravi infortuni nel settore manifatturiero/industriale, ha eseguito 4 ... ntr24.tv Brescia, lavoro nero e irregolarità: sospesi un distributore e un autolavaggioControlli dei carabinieri: un lavoratore in nero, gravi carenze sulla sicurezza e oltre 45mila euro di ammende. Denunciati i titolari delle due attività, sospesa l'attività della pompa di benzina. quibrescia.it Catanzaro, i 60 gol fatti sono frutto di un lavoro di qualità https://gazzettadelsud.it/p=2204490 - facebook.com facebook . @maurobiani #lavoro #salariominimo #salariogiusto #governo #PrimoMaggio Il "giusto". Vale tutto Per @repubblica #Biani ! #blobredux #blob @BlobRai3 x.com