Lavoro nero e gravi irregolarità sulla sicurezza raffica di controlli nell’Agrigentino | sospese 5 attività
Nell’Agrigentino sono stati condotti numerosi controlli che hanno portato alla sospensione di cinque attività. Durante le verifiche sono state riscontrate presenza di lavoro nero e violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono state rilevate anche irregolarità negli impianti di videosorveglianza e carenze significative in diversi ambienti di lavoro. Le operazioni sono state effettuate dalle forze dell’ordine e dagli ispettori, che hanno accertato diverse irregolarità durante le ispezioni.
Lavoro nero, violazioni sulla sicurezza, impianti di videosorveglianza irregolari e gravi carenze nei luoghi di lavoro. È il bilancio dell’attività ispettiva condotta nelle ultime due settimane dal contingente dell’Ispettorato nazionale del lavoro in servizio nella provincia di Agrigento. I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
TRIS Siracusa - Lavoratori in nero e gravi irregolarità sulla sicurezza del lavoro - (30-01-2026)
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