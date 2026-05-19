Lavoro nero e gravi irregolarità sulla sicurezza raffica di controlli nell’Agrigentino | sospese 5 attività

Nell’Agrigentino sono stati condotti numerosi controlli che hanno portato alla sospensione di cinque attività. Durante le verifiche sono state riscontrate presenza di lavoro nero e violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono state rilevate anche irregolarità negli impianti di videosorveglianza e carenze significative in diversi ambienti di lavoro. Le operazioni sono state effettuate dalle forze dell’ordine e dagli ispettori, che hanno accertato diverse irregolarità durante le ispezioni.

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