Lavoro nero e gravi irregolarità sulla sicurezza raffica di controlli nell’Agrigentino | sospese 5 attività

Da agrigentonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’Agrigentino sono stati condotti numerosi controlli che hanno portato alla sospensione di cinque attività. Durante le verifiche sono state riscontrate presenza di lavoro nero e violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono state rilevate anche irregolarità negli impianti di videosorveglianza e carenze significative in diversi ambienti di lavoro. Le operazioni sono state effettuate dalle forze dell’ordine e dagli ispettori, che hanno accertato diverse irregolarità durante le ispezioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lavoro nero, violazioni sulla sicurezza, impianti di videosorveglianza irregolari e gravi carenze nei luoghi di lavoro. È il bilancio dell’attività ispettiva condotta nelle ultime due settimane dal contingente dell’Ispettorato nazionale del lavoro in servizio nella provincia di Agrigento. I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TRIS Siracusa - Lavoratori in nero e gravi irregolarità sulla sicurezza del lavoro - (30-01-2026)

Video TRIS Siracusa - Lavoratori in nero e gravi irregolarità sulla sicurezza del lavoro - (30-01-2026)

Sullo stesso argomento

Raffica di controlli nelle imprese edili: lavoratori "in nero" e sicurezza a rischio anche nell'AgrigentinoI carabinieri hanno sospeso e bloccato più attività imprenditoriali, elevate complessivamente sanzioni per 71.

Controlli ad Acireale: maxi sanzioni e attività sospese per gravi irregolaritàL’intervento ha riguardato strade, piazze e locali pubblici, con verifiche approfondite su autorizzazioni, tracciabilità degli alimenti e rispetto...

lavoro nero e graviLavoro nero e gravi irregolarità sulla sicurezza, raffica di controlli nell’Agrigentino: sospese 5 attivitàControlli dell’Ispettorato del lavoro in cantieri, panifici, bar e negozi: elevate sanzioni per migliaia di euro ... agrigentonotizie.it

lavoro nero e graviLavoro in nero e sicurezza assente: sospese quattro attività nel ViboneseLe verifiche hanno interessato 11 aziende attive nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della ristorazione e del commercio ... zoom24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web