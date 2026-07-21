Valter Lavitola ha commentato l’attentato subito a ottobre dal giornalista e conduttore di Report. Ha dichiarato di conoscere le motivazioni dell’episodio, ma di non sapere chi fosse il mandante. Lavitola ha inoltre affermato di ritenere che essere considerato amico di un criminale sia la peggiore eventualità possibile per il giornalista. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti nell’attentato.

«La pista io credo di sapere qual è. Non so chi è il vero mandante ma so le motivazioni». Valter Lavitola torna a parlare dell'attentato dello scorso ottobre ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Intervistato dalla trasmissione Filorosso su Rai 3, Lavitola dice che, se potesse condurre personalmente le indagini, «forse risalirei al vero mandante». «Alla fine di questa storia - continua Lavitola - sono sicuro al cento per cento che finirò in carcere. Una cosa certa è che rovinerà la vita a me e spero che non la rovini a Sigfrido. Una carriera come quella che ha fatto lui, finire come un amico di un bandito, è il peggio che gli poteva succedere». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Lavitola sul caso Ranucci: «Non so chi è il mandante ma so le motivazioni. Finire come amico di un bandito è il peggio che poteva succedere a Sigfrido»

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Ranucci, Lavitola: «Non sono io il vero mandante ma so il perché dell'attentato»

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