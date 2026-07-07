La Procura di Roma ha indagato l’ex editore e imprenditore Valter Lavitola come possibile mandante dell’attentato dinamitardo contro il conduttore di Report avvenuto nell’ottobre 2025. Lavitola, noto per il suo passato come giornalista ed editore, è coinvolto nell’inchiesta aperta sulla vicenda. La notizia si aggiunge a un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione alle indagini e alle persone coinvolte.

Secondo la Procura della Repubblica di Roma, sarebbe l’imprenditore ed ex giornalista ed editore Valter Lavitola uno dei mandanti dell’attentato dinamitardo contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre 2025. Il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Edoardo De Santis, ha emesso un decreto di perquisizione, esteso a tutte le pertinenze di Lavitola, che è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, perché sospettato insieme ad un’altra persona di essere il presunto mandante dell’attentato. Per questo è indagato in concorso. (ANSA FOTO) – Notizie.com Le prove a supporto della tesi dei pm romani, al momento, sono al vaglio, tanto che non sono state chieste misure cautelari per l’ex editore. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Nuova svolta nell’attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come mandante: chi è l’ex editore, il caso della foto al ristorante del 2023

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