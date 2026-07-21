Valter Lavitola ha dichiarato di essere convinto di finirci in carcere, dopo essere stato intervistato nuovamente da FiloRosso. La trasmissione di Rai Tre lo aveva già intervistato una settimana fa. Lavitola ha aggiunto di sperare che la vicenda giudiziaria non rovini la vita di Ranucci. Le sue parole sono state pronunciate durante la nuova intervista.

La trasmissione di Rai Tre FiloRosso è riuscita a intervistare nuovamente Valter Lavitola, dopo averlo intercettato già la settimana scorsa. “Alla fine di questa storia sono sicuro al cento per cento che finirò in carcere. Una cosa certa è che rovinerà la vita a me e spero che non la rovini a Sigfrido. Una carriera come quella che ha fatto lui, finire come un amico di un bandito, è il peggio che gli poteva succedere”, ha dichiarato l’imprenditore ai microfoni di Antonino Monteleone nel corso di un servizio registrato all'interno del suo ristorante. “La pista io credo di sapere qual è. Non so chi è il vero mandante ma so le motivazioni”, ha aggiunto Lavitola, sottolineando che se potesse condurre personalmente le indagini, “forse risalirei al vero mandante”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lavitola si pente: "Spero che questa vicenda non rovini la vita a Ranucci"

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