Caso Ranucci lo strano sfogo di Lavitola | Spero mi tratti come Berlusconi

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lavitola ha espresso il desiderio di essere trattato come Berlusconi, in un colloquio con i pm. La casa dell’ex collaboratore è stata perquisita ieri. Un cronista è stato ascoltato nell’ambito dell’inchiesta. L’ex socialista, che aveva programmato un viaggio in Africa, ha fatto questa dichiarazione durante l’interrogatorio. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti o sui motivi del procedimento.

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L’ex socialista era pronto ad andare in Africa. Perquisita ieri la casa del collaboratore. Ascoltato dai pm anche un cronista. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Caso Ranucci, lo strano sfogo di Lavitola: “Spero mi tratti come Berlusconi”
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