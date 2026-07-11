Caso Ranucci lo strano sfogo di Lavitola | Spero mi tratti come Berlusconi

Notizia in breve

Lavitola ha espresso il desiderio di essere trattato come Berlusconi, in un colloquio con i pm. La casa dell’ex collaboratore è stata perquisita ieri. Un cronista è stato ascoltato nell’ambito dell’inchiesta. L’ex socialista, che aveva programmato un viaggio in Africa, ha fatto questa dichiarazione durante l’interrogatorio. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti o sui motivi del procedimento.