Caso Ranucci lo strano sfogo di Lavitola | Spero mi tratti come Berlusconi
Lavitola ha espresso il desiderio di essere trattato come Berlusconi, in un colloquio con i pm. La casa dell’ex collaboratore è stata perquisita ieri. Un cronista è stato ascoltato nell’ambito dell’inchiesta. L’ex socialista, che aveva programmato un viaggio in Africa, ha fatto questa dichiarazione durante l’interrogatorio. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti o sui motivi del procedimento.
L’ex socialista era pronto ad andare in Africa. Perquisita ieri la casa del collaboratore. Ascoltato dai pm anche un cronista. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Scusi @ErmesAntonucci , ma Ranucci ha pure dichiarato che Lavitola era una propria FONTE ... strano però, ricordo un caso in cui Ranucci smentiva di utilizzare FONTI e di utilizzare le capacitàinvestigative della redazione.... o ricordo male ? x.com
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