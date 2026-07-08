Il direttore degli Approfondimenti Rai ha detto che Ranucci, conduttore di Report, dovrà chiarire su una vicenda considerata inquietante. Ha aggiunto che, se fosse stato usato il metodo del programma, le persone coinvolte sarebbero già state arrestate. Corsini ha precisato che aspetta l’intervento della magistratura, ma intanto chiamerà Ranucci per ottenere chiarimenti, sottolineando che per ora lui è considerato parte lesa.

«Aspettiamo la magistratura, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire questa vicenda inquietante nella quale lui per il momento è parte lesa». Paolo Corsini, intercettato davanti a Montecitorio, è il direttore degli Approfondimenti Rai e quindi ha anche la responsabilità su Report. Direttore Corsini, cosa pensa di questa vicenda?«Se avessero usato il metodo Report per questa storia, Ranucci sarebbe già al gabbio. Se fosse capitato a me ora sarei già crocifisso». Report rischia qualcosa?«No, è in una trasmissione di cui la Rai ha il marchio. Nel prossimo palinsesto c’è e andrà avanti comunque, poi magari può condurla Giorgio Mottola o un altro». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Corsini (Rai): «Su Lavitola Ranucci dovrà chiarire. Vicenda inquietante, se avessero usato il metodo Report sarebbero già al gabbio»

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