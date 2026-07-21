Lavitola il Corriere e il presunto mandante dell’attentato a Ranucci | Cherchez la femme

«Cherchez la femme». Il Corriere della Sera indica una pista precisa per l’attentato a Sigfrido Ranucci. In un articolo a firma di Antonella Baccaro il quotidiano cita l’intervista al Giornale nella quale l’imprenditore parla di Laura Cianfoni. Citata dalla procura di Roma come «persona verosimilmente appartenente al contesto personaleprofessionale della vittima». E di cui gli inquirenti scrivono: «Non si esclude che L. possa aver ricevuto pregressi contatti, ovvero tentativi di contatto da soggetti legati al grave atto intimidatorio oggetto di indagine». Lavitola e l’attentato a Ranucci. Nelle carte dell’indagine ci sono molti scambi telefonici e scatti con il conduttore, in un locale a Rocca Massima in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Open.online

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Ranucci: «Lavitola mandante dell'attentato contro di me Siamo amici»

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