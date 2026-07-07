Valter Lavitola, ex giornalista ed editore, è indagato nel procedimento sull’attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro Sigfrido Ranucci. L’imprenditore è stato coinvolto nelle indagini come presunto mandante dell’attacco. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che lo collegano al caso, ma non sono stati ancora resi noti dettagli su eventuali accuse formali o coinvolgimenti diretti.

L’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. Sul movente è ancora in corso l’indagine. Martedì sono state arrestate quattro persone. Per il procuratore Francesco Lo Voi e i pm Carlo Villani (ora procuratore a Velletri) ed Edoardo De Santis la banda è l’autrice materiale dell’azione dinamitarda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Valter Lavitola, l’imprenditore ex giornalista e presunto mandante dell’attentato a Ranucci

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