Laura Pausini ha commentato un episodio in cui suo marito, Paolo Carta, è stato scambiato per Tom Cruise in un reel sui social media. La cantante ha sottolineato come alcuni contenuti colpiscano per la musica o il look, evidenziando il dettaglio che ha attirato l’attenzione degli utenti. La vicenda ha suscitato curiosità tra i follower, che hanno commentato l’episodio sui diversi canali digitali.

Laura Pausini parla di suo marito Paolo Carta: il dettaglio che nel reel non passa inosservato. Ci sono reel che colpiscono per la musica, altri per il look. E poi ci sono quelli che raccontano qualcosa senza bisogno di grandi effetti speciali. Nell’ultimo video condiviso da Laura Pausini, molti fan hanno rivolto lo sguardo non solo alla cantante, ma anche alla presenza discreta e rassicurante di suo marito, Paolo Carta. Un fan ha scritto su un reel: “Laura Pausini e Tom Cruise?”, immortalando la cantante accanto a suo marito. Da anni al fianco dell’artista, Paolo non ama essere protagonista quanto Laura, e forse è proprio questa la caratteristica che incuriosisce di più il pubblico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Laura Pausini, Paolo Carta scambiato per Tom Cruise: la cantante interviene

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Laura Pausini Piangeva in Silenzio per Questo Motivo

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