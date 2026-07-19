Prima della finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, al MetLife Stadium di East Rutherford si è svolta una cerimonia con numerosi momenti musicali e di intrattenimento. Tom Cruise ha aperto l’evento, mentre Jennifer Hudson ha interpretato l’inno degli Stati Uniti. Tra il pubblico erano presenti anche un ex presidente e il presidente dell’ente che organizza la manifestazione. Laura Pausini ha emozionato il pubblico con una sua esibizione.

Grande spettacolo prima della finale tra Argentina e Spagna: Jennifer Hudson canta l’inno degli Stati Uniti. La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è stata preceduta da una cerimonia spettacolare al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Musica, cinema e grandi campioni hanno accompagnato il pubblico verso l’ultimo atto della Coppa del Mondo organizzata da Stati Uniti, Messico e Canada, con uno show seguito da milioni di persone in tutto il pianeta. Tra i protagonisti assoluti della serata c’è stata anche Laura Pausini, applaudita per la sua esibizione insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, mentre Tom Cruise ha infiammato lo stadio introducendo la finalissima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Mondiali 2026, Laura Pausini emoziona il MetLife Stadium: Tom Cruise apre la finale, Trump in tribuna con Infantino

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LAURA PAUSINI CANTA L'INNO DI MAMELI MA FINISCE MALISSIMO PER LEI: HA ROVINATO UN CAPOLAVORO

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