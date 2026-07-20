Laura Pausini fan di Tom Cruise | nel backstage dei Mondiali selfie tra star

Durante la finale dei Mondiali a New York, Laura Pausini e Tom Cruise si sono incontrati nel backstage dell’evento. La cantante italiana e l’attore hollywoodiano si sono scattati un selfie insieme. La foto è stata condivisa sui social media, confermando il loro incontro. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alla durata o al motivo del loro scambio.

Lui è un divo di Hollywood, lei una star della musica. Per il super show della finale Mondiali a New York, Laura Pausini e Tom Cruise, si sono incontrati. Dopo l’esibizione al MetLife, la cantante italiana ha immortalato uno scatto con “Maverick” nel backstage. Laura prima ha cantato per il mondo, poi ha fatto la fan come tutti. La Pausini ha vissuto una domenica doppia al MetLife Stadium, durante la finalissima e la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. Sul palco, insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, ha portato la voce italiana nell’evento più visto dell’anno. Luci, pubblico, diretta globale. Un momento alto per la musica del nostro Paese. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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