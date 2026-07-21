Laura Marafioti matrimonio al capolinea con Edoardo Leo?

Da novella2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo 26 anni di matrimonio, Edoardo Leo e Laura Marafioti sono pronti a separarsi, secondo quanto riportato da Dagospia. La coppia, che ha condiviso molti anni di vita insieme, si starebbe preparando a prendere strade diverse. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o tempi della separazione. La notizia circola in ambienti di gossip senza conferme ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Edoardo Leo e Laura Marafioti verso la separazione dopo 26 anni di matrimonio? L’indiscrezione riportata da Dagospia. Dopo 26 anni di matrimonio, Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbero pronti a intraprendere strade separate. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, la coppia avrebbe scelto una separazione consensuale e lontana dai riflettori, senza però alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono conosciuti negli anni Novanta, quando entrambi stavano costruendo i rispettivi percorsi professionali. Nel 2000 sono arrivati alle nozze, dando vita a una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

laura marafioti matrimonio al capolinea con edoardo leo
© Novella2000.it - Laura Marafioti, matrimonio al capolinea con Edoardo Leo?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Edoardo Leo e Laura Marafioti, il matrimonio sarebbe finito dopo 26 anni

Edoardo Leo si separa dalla moglie Laura MarafiotiEdoardo Leo e Laura Marafioti hanno annunciato la separazione dopo 20 anni di matrimonio.

Temi più discussi: Edoardo Leo, nozze al capolinea con Laura Marafioti: l’indiscrezione sulla separazione (consensuale) per il bene dei figli; Edoardo Leo, matrimonio finito con Laura Marafioti: chi è la (ex) moglie; Edoardo Leo si separa dalla moglie Laura Marafioti; Edoardo Leo e Laura Marafioti si separano dopo vent’anni: la rottura pacifica per amore dei figli.

laura marafioti laura marafioti matrimonio alLaura Marafioti ed Edoardo Leo si sono lasciati: matrimonio finito dopo 26 anni?Dopo 26 anni insieme, sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra l’attore Edoardo Leo e l’insegnante di danza Laura Marafioti. Laura Marafioti, finito il matrimonio con Edoardo Leo? Secondo l’indis ... notizie.it

laura marafioti laura marafioti matrimonio alEdoardo Leo, matrimonio al capolinea con Laura Marafioti: l’indiscrezione dopo 20 anni insiemeEdoardo Leo e Laura Marafioti sarebbero vicini alla separazione dopo oltre vent'anni di matrimonio. L'indiscrezione lanciata da Dagospia. donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web