Laura Marafioti matrimonio al capolinea con Edoardo Leo?

Dopo 26 anni di matrimonio, Edoardo Leo e Laura Marafioti sono pronti a separarsi, secondo quanto riportato da Dagospia. La coppia, che ha condiviso molti anni di vita insieme, si starebbe preparando a prendere strade diverse. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o tempi della separazione. La notizia circola in ambienti di gossip senza conferme ufficiali.

Edoardo Leo e Laura Marafioti verso la separazione dopo 26 anni di matrimonio? L’indiscrezione riportata da Dagospia. Dopo 26 anni di matrimonio, Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbero pronti a intraprendere strade separate. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, la coppia avrebbe scelto una separazione consensuale e lontana dai riflettori, senza però alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono conosciuti negli anni Novanta, quando entrambi stavano costruendo i rispettivi percorsi professionali. Nel 2000 sono arrivati alle nozze, dando vita a una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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