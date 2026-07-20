Edoardo Leo e Laura Marafioti hanno annunciato la separazione dopo 20 anni di matrimonio. La coppia ha due figli: un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 15. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli. La separazione riguarda esclusivamente la sfera privata, senza coinvolgimenti di altri soggetti o elementi legali noti. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Dopo 20 anni di matrimonioEdoardo Leo e Laura Marafioti hanno deciso di prendere due strade diverse.La coppia ha due figli, Francesco, di 19 anni, e Anita, di 15 anni. Sembra che proprio per loro la separazione sia stata consensuale, senza alcuno strascico, un modo di dirsi addio senza rancore, ma solo perché entrambi hanno capito che è giunto il momento di prendere strade diverse. Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono conosciuti nei primi anni 2000, quando lui era un attore in crescita e lei una cantante e vocal coach molto stimata nell’ambiente musicale. L’intesa professionale è diventata ben presto affettiva, trasformandosi in una relazione stabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Edoardo Leo si separa dalla moglie Laura Marafioti

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