L'attrice ha condiviso sui social una foto di famiglia in occasione dei 18 anni del figlio, includendo anche il compagno. Nella didascalia ha scritto un messaggio di auguri, senza ulteriori dettagli sul festeggiamento. Attualmente, si pensa anche a un possibile matrimonio con il partner.

V anessa Incontrada ha festeggiato i 18 anni del figlio Isal con una tenera dedica sui social. L’attrice e conduttrice ha condiviso uno scatto che ritrae la famiglia riunita insieme al compagno Rossano Laurini, accompagnandolo con parole piene d’affetto: «Auguri Isal. I tuoi 18 anni sono arrivati, guardarti crescere è il privilegio più grande della nostra vita ». Outfit per una serata speciale: 5 idee look eleganti per una festa di compleanno estiva X Leggi anche › Vanessa Incontrada si sposa con Rossano Laurini: «Mi sono innamorata di nuovo» › Vanessa Incontrada racconta il ritorno di fiamma con Rossano Laurini: «Siamo ripartiti dai nostri errori» Un momento speciale per Vanessa Incontrada, che ha sempre raccontato il legame molto stretto con il suo unico figlio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ha festeggiato in famiglia la maggiore età di Isal. E ora pensa al matrimonio con il compagno Rossano Laurini

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Reborn after dying unloved in the royal family, she rejected the 4th prince—he panicked!

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