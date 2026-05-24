Chi è Manuel Pia compagno di Dalila Di Lazzaro | età lavoro e il rapporto speciale con l’attrice

Da ilsipontino.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manuel Pia è il compagno di Dalila Di Lazzaro da circa dodici anni. La coppia mantiene un rapporto riservato e lontano dai riflettori. Non sono disponibili dettagli pubblici sul lavoro di Pia o su altri aspetti della sua vita. La relazione con l’attrice, nota per la sua carriera e la vita personale complessa, si caratterizza per la presenza stabile e discreta di Pia al suo fianco.

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Un amore nato per caso, cresciuto lontano dai riflettori e diventato un punto fermo nella quotidianità dell’attrice. Ma chi è davvero Manuel Pia? Qual è il suo lavoro? E come si è sviluppato il rapporto con Dalila Di Lazzaro fino a diventare una presenza così importante nella sua vita? Scopriamolo insieme. Manuel Pia è un cantautore e chitarrista, un artista che ha costruito il suo percorso tra musica, palchi e una sensibilità che ha colpito profondamente Dalila Di Lazzaro fin dal loro primo incontro. Viveva in Sardegna quando la loro storia è iniziata, mentre l’attrice era a Milano, e proprio questa distanza iniziale ha reso ancora più sorprendente l’evoluzione del loro legame. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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