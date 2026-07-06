Ma cosa ne pensa la famiglia di Travis Kelce del matrimonio con Taylor Swift?

La famiglia di Travis Kelce ha espresso felicità per il matrimonio con Taylor Swift. Dopo l'annuncio del fidanzamento lo scorso ottobre, la moglie di Jason Kelce, futura cognata della cantante, ha commentato nel suo podcast: «Sono incredibilmente felice per loro».

Tornando ai Kelce, nel suo podcast Not Gonna Lie, la moglie di Jason Kelce e futura cognata della popsar, Kylie Kelce, ha commentato subito dopo l'annuncio del fidanzamento, lo scorso ottobre: «Sono incredibilmente felice per loro. Siamo entusiasti che stiano per compiere questo passo importante», ha poi detto riferendosi alle due figlie «Le ragazze sono felicissime di avere un'altra zia. Sono davvero contenta per loro e mi sento grata di poter accogliere Taylor nella nostra famiglia in modo più ufficiale». In altre occasioni, Kylie Kelce si è espressa con entusiasmo sulla cognata, raccontando il Giorno del Ringraziamento 2025, passato insieme a cucinare: «Abbiamo dei pasticceri famosi in famiglia: i panini di mamma Donna Kelce sono un vero successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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What the Kelces REALLY Think About Taylor Swift Marrying Travis!

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