Un attore e regista è morto dopo essere caduto dal terrazzo del suo appartamento al quinto piano in un quartiere di Roma. La vittima è stata trovata sul pavimento e le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le autorità stanno esaminando le testimonianze e i rilievi sul luogo.

L’attore e regista Pippo di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato dalla terrazza della sua abitazione al quinto piano nel quartiere Trastevere. Sono ancora in corso le indagini sull’accaduto e si ipotizza o una caduta accidentale o il gesto volontario. Secondo quanto riportato dal Corriere, avrebbe lasciato un biglietto alla moglie e al figlio con scritto «Scusate, non ce la faccio più» a causa della malattia. Nato a Catania nel 1939, è stato attivo dagli Anni 60 nell’ambito della sperimentazione teatrale, ed è stato tra i protagonisti dell’ avanguardia teatrale italiana, sviluppando una ricerca artistica influenzata dalle avanguardie storiche e collaborando con figure quali Carmelo Bene, Leo de Berardinis e Julian Beck. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’attore Pippo Di Marca morto precipitando dal terrazzo di casa

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Lattore Pippo Di Marca muore precipitando dal terrazzo: Sono malato, non ce la faccio più

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