L’attore Pippo Di Marca morto a Roma dopo una caduta dalla terrazza di casa | aveva 87 anni

Da dayitalianews.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 87 anni è morto a Roma dopo essere caduto dalla terrazza del quinto piano della sua abitazione in zona Trastevere. La vittima, attore e regista, è precipitata nel cortile interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della caduta.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel quartiere Trastevere. L’attore e regista catanese Pippo Di Marca è morto a Roma all’età di 87 anni dopo essere precipitato dalla terrazza della sua abitazione, situata al quinto piano di un edificio nel quartiere di Trastevere. L’allarme è stato lanciato nelle prime ore di oggi, 21 luglio, e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto. Inutili i tentativi di soccorso. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per l’artista non è stato possibile fare nulla. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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