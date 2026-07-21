L’attacco all’Ice e i controlli che si allentano

Notizia in breve

Un uomo di 43 anni, ex militare americano, ha dato fuoco a un'area davanti al 26 Federal Plaza, edificio di Lower Manhattan con uffici federali. L’incendio è stato appiccato all’esterno del palazzo, che ospita anche uffici di immigrazione. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha intervenuto e ha fermato l’uomo, che è stato portato in custodia. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’episodio.