L’attacco all’Ice e i controlli che si allentano

Da ilmanifesto.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 43 anni, ex militare americano, ha dato fuoco a un'area davanti al 26 Federal Plaza, edificio di Lower Manhattan con uffici federali. L’incendio è stato appiccato all’esterno del palazzo, che ospita anche uffici di immigrazione. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha intervenuto e ha fermato l’uomo, che è stato portato in custodia. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Andrew Arrabaca, 43 anni, ex militare dell’esercito americano, ha appiccato un incendio davanti al 26 Federal Plaza, il palazzo di Lower Manhattan che ospita gli uffici federali, quelli dell’Immigration and. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

l8217attacco all8217ice e i controlli che si allentano
© Ilmanifesto.it - L’attacco all’Ice e i controlli che si allentano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dagli scontri negli USA alle Olimpiadi Il caso ICE arriva nel dibattito italiano

Video Dagli scontri negli USA alle Olimpiadi? Il caso ICE arriva nel dibattito italiano

Notizie e thread social correlati

L’Ice sospende i controlli stradali dopo gli ultimi due morti negli UsaL'Ice ha sospeso temporaneamente i controlli stradali in seguito a due incidenti mortali negli Stati Uniti, avvenuti a Houston e Biddeford.

Quartieri solidali che beffano l’IceA Minneapolis, in un contesto di carenze nel welfare pubblico, sono nate aree di organizzazione comunitaria che offrono supporto ai residenti.

Temi più discussi: Trump chiede di continuare i controli in strada, dopo stop dell'ICE; Un altro omicidio durante un controllo dell’ICE; Trump contro l’ICE: Riprendete i controlli sulle strade; Quali sono i problemi etici di Palantir, l’azienda che aiuta i governi a trasformare dati in decisioni.

l attacco all ice controlliL’attacco all’Ice e i controlli che si allentanoUn ex soldato appicca un incendio davanti al Federal Plaza e viene fermato. Sullo sfondo le proteste contro le deportazioni e le indiscrezioni sul ridimensionamento dei controlli dell'Fbi sugli agenti ... ilmanifesto.it

l attacco all ice controlliTrump: L'Ice deve continuare i posti di blocco dopo le sparatorie, sfidando la nuova direttivaAlmeno dieci persone sono state uccise durante le operazioni dell'Ice dall’inizio della campagna di espulsioni di massa dell’amministrazione Trump, quattro di loro durante controlli per le strade View ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web