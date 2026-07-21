L’attacco all’Ice e i controlli che si allentano
Un uomo di 43 anni, ex militare americano, ha dato fuoco a un'area davanti al 26 Federal Plaza, edificio di Lower Manhattan con uffici federali. L’incendio è stato appiccato all’esterno del palazzo, che ospita anche uffici di immigrazione. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha intervenuto e ha fermato l’uomo, che è stato portato in custodia. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’episodio.
Andrew Arrabaca, 43 anni, ex militare dell’esercito americano, ha appiccato un incendio davanti al 26 Federal Plaza, il palazzo di Lower Manhattan che ospita gli uffici federali, quelli dell’Immigration and. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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