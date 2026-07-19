Quartieri solidali che beffano l’Ice

A Minneapolis, in un contesto di carenze nel welfare pubblico, sono nate aree di organizzazione comunitaria che offrono supporto ai residenti. Queste iniziative si sono sviluppate in quartieri solidali, creando reti di aiuto e servizi alternativi. La presenza di queste strutture si inserisce in un quadro di assenza di strumenti pubblici adeguati, riempiendo spazi lasciati vuoti dalla mancanza di interventi statali.

America oggi In mezzo a un welfare desertico, a Minneapolis crescono oasi di organizzazione comunitaria che riempiono vuoti altrimenti insostenibili e resistono attraverso la cooperazione America oggi In mezzo a un welfare desertico, a Minneapolis crescono oasi di organizzazione comunitaria che riempiono vuoti altrimenti insostenibili e resistono attraverso la cooperazione Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. «Chiusi qui dentro, da quel finestrone abbiamo visto tutti i giorni Greg Bovino che con la sua flotta di suv arrivava qui per catturare persone. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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