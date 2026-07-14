L'Ice ha sospeso temporaneamente i controlli stradali in seguito a due incidenti mortali negli Stati Uniti, avvenuti a Houston e Biddeford. L'ordine prevede che i controlli vengano effettuati solo a persone con precedenti penali gravi. La decisione arriva dopo che agenti dell'ente hanno ucciso due persone nell'ultima settimana. La sospensione è stata comunicata come misura transitoria.

“Sarà fermato solo chi ha gravi precedenti penali”: l'ordine giunge dopo che, nell'ultima settimana, agenti dell'Ice hanno ucciso due persone a Houston, in Texas, e a Biddeford, nel Maine. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’Ice sospende i controlli stradali dopo gli ultimi due morti negli Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ICE suspends most vehicle stops after 2 separate fatal shootings by agents

Notizie e thread social correlati

Stretta sui monopattini elettrici in città, negli ultimi due mesi impennata di controlli: 128 sanzioni tra giugno e luglioTra giugno e luglio sono state elevate 128 sanzioni per violazioni delle norme sui monopattini elettrici, introdotte dal 16 maggio.

Italiani morti alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpiNella giornata di mercoledì 20 maggio, alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi di sub italiani deceduti durante un'immersione...