Latinfiexpo si svolge da tre anni nell’area Conad di Rescaldina, vicino a Milano. La manifestazione non si limita alla musica latinoamericana, ma include anche apericena, artigianato e ballo liscio, offrendo un mix di eventi e attività. La manifestazione ha registrato un buon riscontro di pubblico e continua a essere un appuntamento estivo consolidato nella zona.

Rescaldina (Milano) – Un giro di boa col vento in poppa per Latinfiexpo, il festival latinoamericano che da ormai tre anni anima l’estate di Rescaldina, nell’area Conad (ex Auchan). Dopo la super partenza di giugno con oltre 30mila presenze n ei primi due weekend, la manifestazione targata Fam Even ti si appresta ora ad affrontare la seconda parte dell’avventura 2026 che si concluderà il 6 settembre. “Siamo molto soddisfatti – commenta Alessandra Azzzolari, titolare di Fam Eventi insieme al marito Felice Di Meo – c’è sempre qualcosa da fare, da migliorare, ma se guardiamo a questi tre anni siamo cresciuti molto e, soprattutto, abbiamo instaurato un solido rapporto sia col Comune sia col centro commerciale di Rescaldina”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Latinfiexpo, non solo musica e non solo Sudamerica: apericena, artigianato e ballo liscio

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