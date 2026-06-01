Arona inaugurato il Lido | ingresso libero ballo liscio e giochi per bambini

Nastro tagliato e primi clienti soddisfatti. Ha inaugurato ufficialmente sabato 30 maggio il "Nuovo Lido di Arona", luogo storico cittadino affidato a Nina e Martina Pezzuti con una concessione di 9 anni.I serviziIl Lido prevede un ingresso gratuito, una struttura tutta rinnovata, come ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Arona, riapre ufficialmente il Lido: sabato 30 maggio l'inaugurazioneIl “Nuovo Lido di Arona” riapre ufficialmente sabato 30 maggio alle 11,30, dopo aver ottenuto una nuova concessione di nove anni.

Temi più discussi: Arona, riapre ufficialmente il Lido: sabato 30 maggio l'inaugurazione; Arona, inaugurato il nuovo Lido: ingresso libero, nuovi servizi e spazi rinnovati; Arona, nuova gestione per il Lido; Riaperto il Lido di Arona con una nuova gestione.

#Arona: Il nuovo Lido è una meraviglia – ha concluso il sindaco – e siamo certi che, con gli ulteriori investimenti già programmati, diventerà una meraviglia ancora più grande x.com

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