Arona inaugurato il Lido | ingresso libero ballo liscio e giochi per bambini
Nastro tagliato e primi clienti soddisfatti. Ha inaugurato ufficialmente sabato 30 maggio il "Nuovo Lido di Arona", luogo storico cittadino affidato a Nina e Martina Pezzuti con una concessione di 9 anni.I serviziIl Lido prevede un ingresso gratuito, una struttura tutta rinnovata, come ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Arona, riapre ufficialmente il Lido: sabato 30 maggio l'inaugurazioneIl “Nuovo Lido di Arona” riapre ufficialmente sabato 30 maggio alle 11,30, dopo aver ottenuto una nuova concessione di nove anni.
Temi più discussi: Arona, riapre ufficialmente il Lido: sabato 30 maggio l'inaugurazione; Arona, inaugurato il nuovo Lido: ingresso libero, nuovi servizi e spazi rinnovati; Arona, nuova gestione per il Lido; Riaperto il Lido di Arona con una nuova gestione.
#Arona: Il nuovo Lido è una meraviglia – ha concluso il sindaco – e siamo certi che, con gli ulteriori investimenti già programmati, diventerà una meraviglia ancora più grande x.com
IL NUOVO LIDO È REALTÀ! Oggi abbiamo inaugurato un Lido completamente rinnovato, più bello, più accogliente e più funzionale per gli Aronesi e per tutti i turisti che scelgono la nostra splendida città. La novità più importante è che, grazie a una facebook
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