Apericena con musica

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 maggio 2026 alle 19.30 si terrà un'apericena con musica dal vivo. L'evento prevede la possibilità di gustare uno spritz, cichetti o una cena, accompagnati da una serata dedicata al canto di canzoni italiane famose. L'iniziativa si svolge in un locale che ospiterà un'esibizione musicale dal vivo, offrendo ai presenti un'occasione di socializzare e ascoltare musica in compagnia. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all'insegna del buon cibo e della musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

il 29 maggio 2026, ore 19.30. Per chi vuole passare una bella serata davanti ad uno spritz, cichetti eo cena e cantare in compagnia canzoni italiane indimenticabili - serata live.Casa in Campagna, Torreglia, Via Alvise Cornaro 10. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aperitivo at Sea - Relaxing Lounge Music

Video Aperitivo at Sea - Relaxing Lounge Music

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Apericena a Concorezzo con l’arcivescovo Mario Delpini

Leggi anche: Apericena e proiezione audiovisivi sulla Cambogia con i fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci

apericena con musicaTruogoli in Festa 2026 con musica live, inaugurazione della trattoria e aperitiviIn piazza dei Truogoli di Santa Brigida, una delle piazze medievali più suggestive di Genova, prende vita un weekend di musica, incontri e sapori. Un luogo unico, con otto realtà commerciali che la re ... mentelocale.it

Impazzano gli apericena con la musicaUna guida agli appuntamenti nei locali, dove poter gustare cocktail accompagnati da dj set, pianobar, canzoni dal vivo e karaoke Senza poter ballare e con il coprifuoco alle 23, gli happening Made in ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web