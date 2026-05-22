Apericena con musica
Il 29 maggio 2026 alle 19.30 si terrà un'apericena con musica dal vivo. L'evento prevede la possibilità di gustare uno spritz, cichetti o una cena, accompagnati da una serata dedicata al canto di canzoni italiane famose. L'iniziativa si svolge in un locale che ospiterà un'esibizione musicale dal vivo, offrendo ai presenti un'occasione di socializzare e ascoltare musica in compagnia. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all'insegna del buon cibo e della musica.
il 29 maggio 2026, ore 19.30. Per chi vuole passare una bella serata davanti ad uno spritz, cichetti eo cena e cantare in compagnia canzoni italiane indimenticabili - serata live.Casa in Campagna, Torreglia, Via Alvise Cornaro 10. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Aperitivo at Sea - Relaxing Lounge Music
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Apericena a Concorezzo con l’arcivescovo Mario Delpini
Leggi anche: Apericena e proiezione audiovisivi sulla Cambogia con i fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci
#Terni: ‘ #Apericena con #Verdi’. #Appuntamento il 4 giugno umbriaon.it/terni-apericen… #Umbria #musica #eventi #lirica #GiuseppeVerdi x.com
Mercoledì 20 maggio Apericena con Musica live e tavoli per giocare a carte. Apericena + 1 calice di benvenuto, 40 € a persona. Info e prenotazioni 030 9306191 facebook
Truogoli in Festa 2026 con musica live, inaugurazione della trattoria e aperitiviIn piazza dei Truogoli di Santa Brigida, una delle piazze medievali più suggestive di Genova, prende vita un weekend di musica, incontri e sapori. Un luogo unico, con otto realtà commerciali che la re ... mentelocale.it
Impazzano gli apericena con la musicaUna guida agli appuntamenti nei locali, dove poter gustare cocktail accompagnati da dj set, pianobar, canzoni dal vivo e karaoke Senza poter ballare e con il coprifuoco alle 23, gli happening Made in ... lanazione.it