Apericena con musica

Il 29 maggio 2026 alle 19.30 si terrà un'apericena con musica dal vivo. L'evento prevede la possibilità di gustare uno spritz, cichetti o una cena, accompagnati da una serata dedicata al canto di canzoni italiane famose. L'iniziativa si svolge in un locale che ospiterà un'esibizione musicale dal vivo, offrendo ai presenti un'occasione di socializzare e ascoltare musica in compagnia. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all'insegna del buon cibo e della musica.

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