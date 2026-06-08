Nuovo sciopero dei lavoratori Blujet con stop di 24 ore e presidio in Prefettura i sindacati | Servono risposte basta silenzi

I lavoratori di Blujet hanno fermato le attività per 24 ore e si sono radunati davanti alla Prefettura. La protesta arriva a poco più di due mesi dall’ultima azione collettiva. I sindacati chiedono risposte immediate e criticano il silenzio delle istituzioni. La manifestazione si è svolta con un presidio pacifico, con bandiere e interventi dei rappresentanti sindacali.

Nuova giornata di protesta per i lavoratori Blujet, che tornano a incrociare le braccia dopo poco più di due mesi dall’ultima mobilitazione. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil e UilTrasporti e si svolgerà dalle 21 di mercoledì 11 giugno alle 20.59 di giovedì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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