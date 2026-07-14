Calciomercato Roma due nomi oltre Garnacho | D’Amico non molla Tzolis e Summerville

La Roma sta considerando ancora due attaccanti, Tzolis e Summerville, oltre a Garnacho, nel mercato estivo. Dopo aver rinunciato a Mason Greenwood, ora vicino a un trasferimento in Turchia, la società valuta vari profili per rinforzare l’attacco. La priorità rimane migliorare il reparto offensivo, e D’Amico sta analizzando diverse opzioni prima di concludere eventuali acquisti.

Rinforzare il reparto offensivo è probabilmente il principale obiettivo della Roma in questa sessione di mercato estiva. Dopo non aver trovato un accordo con il primo obiettivo, Mason Greenwood, ormai vicino alla firma con il Fenerbahce, D’Amico starebbe valutando diversi profili con caratteristiche differenti. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in prima linea ci sarebbe Alejandro Garnacho, ma nella lista della dirigenza capitolina restano anche Crysencio Summerville e Christos Tzolis. Granacho, la Roma prova la prima offerta. Il nome di Alejandro Granacho resta quello più monitorato in queste ore dalla dirigenza romanista. L’esterno... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CLAMOROSO CALCIOMERCATO ROMA :DAMICO ALZA IL PREZZO

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma: Nusa obiettivo principale, ma spuntano Summerville e TzolisLa Roma si appresta a un’estate di mercato molto movimentata, con diverse trattative in corso.

Calciomercato Roma, caccia all’esterno offensivo: prima offerta per Garnacho, contatti per Diego Moreira e Summerville. Cosa sta succedendoLa Roma ha presentato una prima offerta per Garnacho, mentre sono stati avviati contatti per Diego Moreira e Summerville.

Argomenti più discussi: Calciomercato Roma: Gasperini rivoluziona la difesa. C'è l'offerta per il pupillo di De Rossi; Roma, nessuna asta per Greenwood: D'Amico ora spinge per Moreira, Godts è il sogno. Tutti i nomi; Mercato Roma, pronta una maxi offerta per Garnacho e Moreira; Calciomercato Roma, Greenwood è il passato: si valutano due piste.

Calciomercato #Roma, per l’attacco spunta anche il nome di #Pepe: contatti già avviati tra le parti #ASRoma #Calciomercato x.com

Roma, nessuna asta per Greenwood: D'Amico ora spinge per Moreira, Godts è il sogno. Tutti i nomiSfumato l'inglese del Marsiglia, nel mirino del direttore sportivo giallorosso ci sono ora il belga dello Strasburgo e quello dell'Ajax: i dettagli ... corrieredellosport.it