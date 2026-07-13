BREAKING | Manchester United in trattative per ingaggiare Youri Tielemans dall’Aston Villa

Il Manchester United sta negoziando l’acquisto di Youri Tielemans dall’Aston Villa. Le trattative sono in corso e il club ha attivato la clausola rescissoria di 35 milioni di sterline prevista nel contratto del centrocampista. La decisione di procedere con l’acquisto è stata confermata, e le parti stanno finalizzando gli accordi.

2026-07-13 12:17:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester United si sta avvicinando alla firma di Youri Tielemans dall’Aston Villa dopo essersi mosso per attivare la clausola rescissoria di 35 milioni di sterline del centrocampista. Tielemans, che è sotto contratto al Villa Park fino a giugno 2028, ha attirato l’interesse di diversi club, ma resta inteso che il nazionale belga sia favorevole al trasferimento all’Old Trafford. Villa non ha alcun desiderio di perdere il 29enne e gli ha offerto nuove condizioni all’inizio di quest’anno. Tuttavia, l’esistenza della clausola rescissoria significa che hanno poco potere per impedire la sua partenza se lo United dovesse completare l’accordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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MANCHESTER UNITED ARE CLOSING IN ON BRUNO GUIMA

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