L’assenza dal Mondiale presenta il conto all’Italia | crollo nel Ranking FIFA – La nuova classifica

L’Italia scivola dal 12° al 15° posto nel ranking FIFA dopo l’assenza dal Mondiale. Le nazionali che hanno partecipato alla competizione negli Stati Uniti hanno guadagnato punti e migliorato le loro posizioni. La classifica riflette le variazioni tra le squadre che sono state coinvolte nel torneo e quelle che sono rimaste fuori. La differenza di punteggio evidenzia l’effetto diretto dell’assenza dal mondiale sulla posizione internazionale della nazionale italiana.

L’assenza dal Mondiale presenta il conto all’ Italia. Mentre le nazionali protagoniste negli Stati Uniti guadagnano punti e posizioni, gli Azzurri scivolano ancora dal 12esimo al 15esimo posto del ranking FIFA. Un arretramento di tre caselle che fotografa le conseguenze della terza mancata qualificazione consecutiva alla Coppa del Mondo. Il ranking non assegna trofei, ma può incidere sulla composizione delle fasce nei futuri sorteggi internazionali. Per gli Azzurri, il 15esimo posto rappresenta quindi un altro segnale della necessità di invertire rapidamente la rotta. Altrimenti, per la nuova Italia ci sarà sempre il rischio di scontrarsi con gironi difficili per quanto riguarda sia le qualificazioni agli Europei sia la corsa ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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