L'Inter si qualifica per il Mondiale per Club 2029 grazie alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra italiana mantiene la prima posizione nel ranking FIFA tra le italiane, mentre Milan e Juventus escono dalla competizione continentale e non potranno partecipare alla manifestazione internazionale. La qualificazione europea permette all’Inter di assicurarsi un posto nel torneo mondiale, che si svolgerà nel 2029. La classifica FIFA riflette la posizione delle squadre in vista delle competizioni ufficiali future.

di Lorenzo Vezzaro Grazie all’accesso alla prossima massima competizione europea, l’Inter mette in cassaforte il pass per il Mondiale per Club lasciando dietro le rivali storiche. I verdetti dell’ultima giornata di Serie A hanno un peso specifico enorme che va ben oltre la programmazione a breve termine. Milan e Juventus, rimaste clamorosamente escluse dai ricavi e dal palcoscenico della Champions League per la prossima stagione (per i rossoneri si tratta addirittura del secondo anno consecutivo di assenza), vedono complicarsi in modo forse definitivo anche la corsa per un pass verso il prestigioso Mondiale per Club 2029. Le regole della FIFA e il piazzamento delle italiane nel ranking. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Corsa al Mondiale per Club 2029: l’Inter vola nel ranking FIFA mentre Milan e Juventus dicono addio alla Champions

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