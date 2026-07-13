Gli Azzurri, dodicesimi prima del torneo, scivolano dietro anche a Croazia e Svizzera. È il punto più basso dal giugno 2019, dopo la mancata qualificazione a Russia 2018. L’Italia deve fare i conti con una nuova discesa nel ranking FIFA. Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2026, gli Azzurri sono scivolati al quindicesimo posto della classifica internazionale aggiornata alle semifinali del torneo. La Nazionale era dodicesima prima dell’inizio della Coppa del Mondo, ma ora è stata superata anche da Croazia e Svizzera, ritrovandosi nel punto più basso dal giugno 2019. La mancata qualificazione ai Mondiali 2026 pesa sul ranking dell’Italia, che perde terreno rispetto alle principali nazionali europee e mondiali. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Ranking FIFA, Italia giù al 15° posto dopo l’assenza ai Mondiali 2026

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