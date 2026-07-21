Lascia il pronto soccorso e muore Tre sanitari sotto indagine eseguita l’autopsia sul corpo

Tre sanitari sono indagati in relazione alla morte di una donna di 52 anni, deceduta il 30 giugno poco dopo aver lasciato il pronto soccorso. È stata eseguita un’autopsia sul corpo della vittima. La donna, residente in un comune della provincia, aveva lasciato il nosocomio poco prima di perdere la vita. L’indagine riguarda possibili responsabilità legate alle cure ricevute o alla gestione del caso.

Tre sanitari risultano indagati per la morte di Maurilla Zona, la 52enne residente a Coccanile deceduta il 30 giugno poco dopo essere uscita dal pronto soccorso. A seguito della denuncia presentata dai familiari ai carabinieri, in procura è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, nel quale sono iscritti i nomi di una dottoressa e un’ostetrica della Ginecologia e di un’infermiera del pronto soccorso. Nella mattinata di ieri, negli uffici di via Mentessi è stato conferito l’incarico per l’ autopsia sul corpo della donna. La procura ha indicato il medico legale Matteo Tudini. I difensori degli indagati (gli avvocati Marco Linguerri e Michele Ciaccia) si sono invece rivolti a Lorenzo Marinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ANGIE IN PRONTO SOCCORSO….È SUCCESSO QUALCOSA DI ASSURDO

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In tutti i reparti è bene avere personale stabilizzato, ma in particolare al Pronto Soccorso per agire bene e tempestivamente è necessaria una équipe qualificata ed affiatata, quindi coi gettonisti paghiamo di più per avere una assistenza peggiore. #SalviamoilS x.com

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