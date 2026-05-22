Dimessa dal pronto soccorso Paola Valpreda muore poche ore dopo a Torino | autopsia e medico indagato

Una docente torinese di 59 anni, dimessa dal pronto soccorso, è stata trovata senza vita nella propria abitazione due giorni dopo le dimissioni. Secondo le prime analisi, la morte sarebbe avvenuta poche ore dopo il suo arrivo in ospedale, dove era stata accompagnata dal 118. Un medico è stato iscritto nel registro degli indagati mentre sono in corso le procedure di autopsia per stabilire le cause del decesso. La vicenda sta suscitando attenzione nella comunità locale.

La professoressa torinese di 59 anni è stata trovata senza vita in casa due giorni le dimissioni ma secondo una prima analisi, era già morta poche ore dopo l’accesso in ospedale dove era stata accompagnata dal 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A TORINO morta la professoressa VALPREDA dopo le dimissioni dal Maria Vittoria

Sullo stesso argomento

Dimessa dal Pronto soccorso, bambina di 4 anni muore poche ore dopoUna bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle...

Dimessa dall'ospedale Maria Vittoria di Torino muore poco dopo: indagini sulla scomparsa della professoressa Paola ValpredaPaola Valpreda, professoressa di italiano di 59 anni del liceo scientifico Gobetti di Torino, è stata trovata morta nella mattinata di giovedì 14...

Paola Valpreda, professoressa di Italiano al liceo scientifico Gobetti di Torino, è stata trovata morta in casa giovedì scorso. Ma, poche ore prima era stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Non si sentiva bene e aveva chiamato l’ambul x.com

Va al pronto soccorso col mal di pancia, dimessa: professoressa trovata morta in casa poco dopoPaola Valpreda aveva 59 anni: insegnava lettere al liceo Gobetti di Torino. Era andata in ospedale dopo aver accusato nausea e dolori addominali. L'allarme dei colleghi, l'inchiesta della Procura e l' ... today.it

Dimessa dal pronto soccorso e trovata morta in casa: indagini sulla morte della professoressa Paola ValpredaLa docente del liceo Gobetti aveva 59 anni. Era stata accompagnata al Maria Vittoria per forti dolori addominali e nausea, poi il rientro a casa e il decesso poche ore dopo. La Procura ha aperto un’in ... giornalelavoce.it