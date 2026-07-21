Lascia il Napoli ma rimane in Serie A | visite mediche

Un calciatore ha lasciato il Napoli e resterà in Serie A, completando le visite mediche prima della cessione a titolo definitivo. La società sta lavorando per sfoltire la rosa, con l’obiettivo di cedere tutti i calciatori in esubero. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sui tempi di conclusione dell’operazione. La decisione rientra in un piano di rinnovamento della squadra, senza che siano stati annunciati ulteriori trasferimenti o accordi ufficiali.

Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra in vista del prossimo anno: cessione a titolo definitivo. La priorità del Napoli è quella di sfoltire la rosa a disposizione di Max Allegri e di cedere tutti i calciatori in esubero. Il principale indiziato a fare subito le valigie è Alessio Zerbin, che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Cremonese chiudendo il campionato con 32 presenze e 0 reti. Zerbin e Galliani (Foto CM.IT) Il centrocampista è ora tornato a Napoli, ma ci resterà per pochissimi giorni: Zerbin, infatti, sarebbe a un passio dalla cessione a titolo definitivo al Frosinone e proprio in queste ore si starebbe addirittura sottoponendo alle visite mediche di rito a Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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