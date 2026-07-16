Nel centro di allenamento di Castel Volturno sono riprese le sessioni di test e visite mediche prima della partenza per Dimaro, prevista per domani. I giocatori hanno svolto controlli medici e allenamenti leggeri prima di partire per la località di ritiro. La squadra si prepara così alla nuova stagione, con le attività di verifica fisica che si sono svolte nei giorni scorsi. La partenza ufficiale è fissata per domani, con le prime sessioni di allenamento programmate nel ritiro.

Prima di preparare le valigie, una corsetta salutare è d’obbligo: hanno riaperto, e si sapeva, il Training Center di Castel Volturno, appuntamento all’alba di questi nuovi giorni per undici calciatori (Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara) che si sono sottoposti alle visite mediche ed ai test. Oggi si replica, con il secondo gruppo, e domani si parte per il Trentino, per Dimaro-Folgarida che ormai è casa Napoli per la preparazione estiva. La squadra arriverà al Rosatti, l’albergo che ospita gli azzurri ormai da quindici anni, verso ora di pranzo e verrà accompagnata anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che in genere resta in ritiro per tutto il periodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli, iniziati test e visite mediche: domani la partenza per Dimaro

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