SSC Napoli | domani al via l’iter delle visite mediche

Da gbt-magazine.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani inizia l’iter delle visite mediche per i calciatori del Napoli a Castel Volturno. La sessione prevede controlli sanitari e test fisici per i giocatori in vista della nuova stagione. L’attività si svolgerà presso il centro sportivo della società. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali dettagli sulle modalità o sui partecipanti.

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SSC Napoli, domani al via l’iter delle visite mediche a Castel Volturno. Prende ufficialmente il via la nuova stagione della SSC Napoli. Nella giornata di domani, parte dei calciatori azzurri inizieranno l’iter delle visite mediche presso il centro sportivo di Castel Volturno, primo appuntamento del programma di preparazione che precederà la partenza per il ritiro di Dimaro il 17 luglio. Lo staff medico del club sottoporrà i giocatori ai consueti controlli clinici e ai test di idoneità, indispensabili per valutare le condizioni fisiche di ciascun atleta dopo la pausa estiva. Le visite saranno organizzate in gruppi, così da consentire uno svolgimento ordinato delle operazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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