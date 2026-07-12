SSC Napoli, domani al via l’iter delle visite mediche a Castel Volturno. Prende ufficialmente il via la nuova stagione della SSC Napoli. Nella giornata di domani, parte dei calciatori azzurri inizieranno l’iter delle visite mediche presso il centro sportivo di Castel Volturno, primo appuntamento del programma di preparazione che precederà la partenza per il ritiro di Dimaro il 17 luglio. Lo staff medico del club sottoporrà i giocatori ai consueti controlli clinici e ai test di idoneità, indispensabili per valutare le condizioni fisiche di ciascun atleta dopo la pausa estiva. Le visite saranno organizzate in gruppi, così da consentire uno svolgimento ordinato delle operazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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