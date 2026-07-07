L’Egitto ha accusato pressioni dall’Argentina sull’arbitro durante la partita, che ha visto i nordafricani in vantaggio 2-0 fino a 11 minuti dalla fine. Successivamente, l’Argentina ha segnato tre gol, con Romero, Messi e Fernandez, ribaltando il risultato. Il commissario tecnico dell’Egitto ha dichiarato che la partita sarebbe stata truccata. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina.

L’Egitto ha sognato il miragolo. Salah e compagni erano in vantaggio 2-0 contro l’Argentina fino a 11 minuti dalla fine. Poi l’Argentina ha rimontanto con le reti realizzate da Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Ma proprio sul gol di Fernandez ci sono tantissime polemiche. Egitto, il ct Hassan: “Tutto il mondo ha visto”. Il gol del giocatore di proprietà del Chelsea è nato da un capovolgimento di fronte. l’Egitto lamenta un mancato rigore per un fallo su Salah. L’azione è poi continuata e ha portato alla rete del 3-2. La Nazionale egiziana ha protestato tantissimo, anche perché per un fallo molto simile su Lisandro Martinez era stato annullato il primo 0-2 segnato da Ziko. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Egitto, il ct Hassan: “Partita truccata. Pressioni da parte dell’Argentina sull’arbitro”

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