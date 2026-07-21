L’anno straordinario di Veronica Fiori

Una ginnasta di 19 anni ha vissuto un anno molto intenso, con successi sia in Italia che all’estero. Durante questo periodo, ha partecipato a diverse competizioni, ottenendo risultati notevoli. La sua carriera si è sviluppata attraverso tappe importanti, tra cui manifestazioni nazionali e internazionali, che hanno contribuito a rendere questo anno particolarmente significativo per il suo percorso sportivo.

CITTÀ DI CASTELLO - Il cammino di Veronica Fiori, 19 anni, nella ginnastica artistica si arricchisce di capitoli straordinari, scritti con determinazione sia in Italia che all’estero. L’atleta (in forza al Centro Judo Ginnastica Tifernate ) ha vissuto l’emozione del suo primo Mondiale in Bulgaria, svoltosi dal 13 al 19 giugno, dove è scesa in pedana fiera della sua convocazione nella Nazionale Italiana Fisdir (Federazione italiana sportiva disabilità intellettivo relazionale). In questa vetrina internazionale, Veronica ha dimostrato tutto il suo valore, conquistando un eccellente quinto posto nella classifica generale e sfiorando il podio con la quarta posizione nella finale alle parallele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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