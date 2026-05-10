A Roma, una rappresentante della famiglia reale europea ha fatto visita, portando di nuovo in primo piano il suo abito a fiori indossato circa un anno fa. La sua presenza nel capoluogo italiano si inserisce nell’ambito di un viaggio ufficiale, mentre si attende l’arrivo di un’altra figura reale proveniente dal Regno Unito. La visita si è svolta senza eventi inaspettati o dichiarazioni pubbliche rilevanti.

In attesa di ammirare Kate Middleton in visita ufficiale in Italia, un’altra erede al trono europeo ha fatto tappa nel Belpaese. Si tratta di Vittoria di Svezia, protagonista a Roma di una serie di impegni istituzionali legati al centenario dell’Istituto Svedese. La capitale si è trasformata in un punto di incontro tra diplomazia e cultura, con una visita che ha ribadito il ruolo dell’istituto come presidio delle attività accademiche e scientifiche svedesi all’estero. Nel corso della permanenza, la Principessa ha partecipato a eventi ufficiali e a momenti di forte valore simbolico, tra cui la visita alla Basilica di San Pietro e alla tomba della Regina Cristina di Svezia, figura storica che incarna il legame tra i due Paesi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittoria di Svezia a Roma rispolvera l’abito a fiori di un anno fa

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