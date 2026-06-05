Il 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica per la famiglia Peparini-Muller. È il giorno in cui Andreas Muller spegne le candeline, e quest’anno il traguardo è importante: 30 anni. Un compleanno celebrato tra dediche social cariche di emozione e un messaggio intimo che il ballerino ha scelto di condividere con chi lo segue da sempre. Veronica Peparini, sua moglie e compagna di vita, ha affidato a Instagram parole che vanno oltre i convenevoli. Una foto in bianco e nero del loro matrimonio, un istante cristallizzato di felicità, accompagna un messaggio che racconta anni di crescita condivisa, ostacoli superati e un amore che ha sfidato giudizi e convenzioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non è sempre rose e fiori”: Veronica Peparini rivela la verità dietro l’amore con Andreas Muller in un post social

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