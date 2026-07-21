Dopo la sentenza relativa al caso Roggero, sono stati segnalati minacce, insulti e messaggi di odio rivolti ai magistrati coinvolti. La Giunta centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha evidenziato come si sia creato un clima pesante, con giudici presi di mira per aver applicato la legge dello Stato in materia di omicidio e legittima difesa. Le aggressioni verbali sono state attribuite alla decisione giudiziaria, che ha suscitato reazioni negative.

La Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha denunciato «le minacce, gli insulti e i messaggi di odio» arrivati in seguito alla sentenza del caso Roggero: «Un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Siamo al fianco dei colleghi piemontesi che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come di quelli della Corte di cassazione che le hanno confermate». «Ribadiamo che, da parte di chi ricopre incarichi istituzionali - sostiene l'Anm - servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - L'Anm sul caso Roggero: «Dopo la sentenza minacce e insulti contro le toghe, individuate come bersaglio da colpire. C'è un clima pesante»

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Lallarme dellAnm: Dopo la sentenza su Roggero toghe minacciate

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