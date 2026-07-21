Dopo la sentenza in un caso di omicidio e legittima difesa, alcuni magistrati hanno ricevuto minacce, insulti e messaggi d’odio. La situazione ha generato un clima teso tra i professionisti giudiziari. L’Associazione nazionale dei magistrati ha segnalato l’aumento di atteggiamenti ostili nei confronti di chi applica la legge.

"Dopo la sentenza sul caso Roggero ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Siamo al fianco dei colleghi piemontesi che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come di quelli della Corte di cassazione che le hanno confermate". La giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha espresso solidarietà e preoccupazione dopo gli attacchi di questi giorni rivolti ai colleghi. Il gioielliere Mario Roggero è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour, nel cuneese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - L’allarme dell’Anm: “Dopo la sentenza su Roggero toghe minacciate. C’è clima pesante”

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